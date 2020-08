Stronghold: Warlords braucht vier Monate länger in der Schmiede

Eigentlich hätte in sechs Wochen das neue Stronghold: Warlords erscheinen sollen, doch Firefly Studios meldete sich am Abend mit schlechten Neuigkeiten zurück. Der Titel wird um vier Monate zurückgestellt, weil das Team mehr Zeit bei der Fertigstellung benötige. Der Einfluss auf die Entwickler durch COVID-19 wird als Grund für die Verzögerung von insgesamt 17 Wochen zitiert. Das soll genügen, um die Bereiche von Warlords, die noch nicht den Erwartungen des Teams entsprechen, bestmöglich zu verbessern, meint das Studio in einer Pressemitteilung. Der neue Stichtag ist der 26. Januar 2021.

