Stromausfälle in von Russland gehaltenen Regionen nach ukrainischen Angriffen

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Wir wissen jetzt, dass am Dienstag in weiten Teilen der von Russland besetzten Gebiete in der Südukraine nach koordinierten ukrainischen Drohnen- und Artillerieangriffen der Strom ausgefallen ist.

Die Angriffe, die zu den umfangreichsten der letzten Monate gehören, haben die Stromversorgung in Hunderten von Gemeinden in den Regionen Saporischschja und Cherson unterbrochen und mindestens 700.000 Menschen in der von Russland gehaltenen Ukraine ohne Strom zurückgelassen. Bleiben Sie wie immer dran für weitere Updates.