Stromausfall im Kanaltunnel erschwert Neujahrsreisen

HQ

Ein Stromausfall im Kanaltunnel verursachte am Dienstag weitreichende Störungen, sodass Tausende von Bahnfahrgästen festsaßen und Autofahrer nur wenige Tage vor den Neujahrsfeierlichkeiten mit langen Verzögerungen konfrontiert wurden.

Die Eurostar-Dienste zwischen London und dem Kontinent wurden den Großteil des Tages gestrichen oder stark verzögert, während sich in Folkestone die Warteschlangen aufbauten, da die LeShuttle-Fahrzeugdienste mit reduzierter Kapazität betrieben wurden. Am Abend fuhr der Tunnel immer noch nur auf einem seiner beiden Gleise, wobei die Züge die Richtungen abwechselten.

Störung, die mit dem Oberleitungsstromsystem des Tunnels verbunden ist

Das Problem begann spät am Montag, nachdem ein Fehler mit dem Oberleitungssystem des Tunnels verbunden war, so der Betreiber Getlink. Ein Pendelzug wurde im Tunnel stillgelegt, bevor er entfernt wurde, was zu Verzögerungen sowohl im Personen- als auch im Fahrzeugverkehr führte.

Am Bahnhof St Pancras in London wurde Reisenden geraten, die Fahrten zu verschieben, da die meisten Abfahrten nach Paris gestrichen wurden. Ähnliche Szenen spielten sich am Gare du Nord in Paris ab, während einige Fahrer sich entschieden, auf Fährüberfahrten in Dover umzuleiten.

Getlink sagte, die Züge würden "sehr allmählich" wieder aufgenommen werden und versprachen zusätzliche Shuttles über Nacht bis Mittwoch, obwohl erhebliche Verzögerungen andauern würden. Passagieren wurden Rückerstattungen, Umbuchungsoptionen und Entschädigungen angeboten, während die Betreiber die Reisenden aufforderten, vor dem Aufbruch zu den Stationen Live-Updates zu überprüfen.