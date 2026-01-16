Stromausfall bringt Tokios Pendlerbahn zum Stillstand

HQ

Ein Stromausfall im Zusammenhang mit einem Brand am Gleisrand brachte am Freitagmorgen Teile des umfangreichen Tokioter Eisenbahnnetzes zum Stillstand und störte den Arbeitsweg für Tausende von Fahrgästen. Zwei der verkehrsreichsten Pendlerlinien der Hauptstadt wurden genau zu dem Zeitpunkt der Hauptverkehrszeit eingestellt, was zu weitreichenden Verzögerungen in der ganzen Stadt führte.

East Japan Railway teilte mit, dass die Verbindungen auf den Yamanote- und Keihin-Tohoku-Linien in alle Richtungen eingestellt wurden, ohne einen unmittelbaren Zeitplan für die Wiederaufnahme. Die Störung folgte auf Berichte über ein Feuer in der Nähe des Bahnhofs Tamachi, einem wichtigen Halt, den beide Linien teilen.

Yamanote // Shutterstock

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk NHK berichtete, dass kurz vor 8 Uhr Ortszeit Flammen aus einem Transformator entlang der Gleise zu sehen waren. Die Feuerwehr handelte schnell, um das Feuer einzudämmen, das innerhalb von etwa einer halben Stunde weitgehend gelöscht wurde.

Fernsehaufnahmen zeigten Passagiere, die aus einem stehengebliebenen Keihin-Tohoku-Zug zwischen den Bahnhöfen evakuierten. Geführt von Eisenbahnpersonal und Feuerwehrleuten gingen Pendler die Gleise entlang in Sicherheit – ein ungewöhnliches Szenario in einer Stadt, die für ihr hocheffizientes Verkehrssystem bekannt ist.

Der Aufprall breitete sich durch Tokio aus. Die kreisförmige Yamanote-Linie bedient wichtige Bahnhöfe wie Shinjuku, einen der verkehrsreichsten Verkehrsknotenpunkte der Welt, während die Keihin-Tohoku-Linie das Zentrum von Tokio mit Yokohama verbindet und so die Störungen im gesamten Großraum verstärken.