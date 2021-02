Strife and Ruin verbindet Bloodstained mit Blasphemous

You're watching Werben

Blasphemous wird noch diese Woche mit einem spannenden Crossover-Update versehen. Strife and Ruin heißt die Kollaboration zwischen den Entwicklern The Game Kitchen und Artplay, die Miriam aus Bloodstained: Ritual of the Night in die Abgründe der spanischen Inquisition einführt.

Die Zauberin muss natürlich in ihre eigene Welt zurückkehren, doch das Portal ist bei ihrem unfreiwilligen Besuch zerstört worden. Um es zu reparieren, benötigt sie die Hilfe vom Penitent One (der Hauptfigur aus Blasphemous), der in „herausfordernden Plattforming-Passagen" Splitter eines magischen Mosaik-Spiegels sammelt. Wer Miriams Quest erfolgreich abschließt, erhält laut Pressemitteilung eine „spezielle Belohnung".

The Game Kitchen hat zudem eine nostalgische Überraschung erarbeitet, die ihr in einem versteckten „Arcade-Kabinett" findet, das sich irgendwo im Spiel verstecken soll. Das sogenannte „Demake"-Gebiet biete laut den Entwicklern eine lineare Hommage an 8-bit-Klassiker des Jump'n'Run-Genres. Die Spielmechaniken und die Präsentation wurden etwas angepasst, aber sonst bleibt wohl alles beim Alten: Wir sammeln fünf goldene Schädel und verschaffen uns damit Zugang zu einer neuen Bedrohung.

Wem diese nostalgische Erfahrung noch nicht ausreicht, der bekommt ab dem 18. Februar neue Retrofilter, die ihr über euer Bild legen könnt. Im Update ist zudem ein Boss-Rush-Modus enthalten, der euch gegen die herausforderndsten Feinde Cvstodias in den Krieg ziehen lässt. Eure Leistungen werden anschließend in einer kleinen Zusammenfassung visualisiert und bewertet. Um darauf zuzugreifen, müsst ihr das Spiel aber mindestens einmal abgeschlossen haben.