Stretchmancer ist ein komödiantisches First-Person-Puzzle-Abenteuer mit einem Helden, der an Stretch Armstrong erinnert

Suchen Sie etwas etwas Ungewöhnliches zum Spielen? Wenn ja, könnte der britische Entwickler Triangle Wave das Projekt für Sie haben, denn während Day of the Devs konnten wir einen weiteren Blick auf Stretchmancer sehen.

Dies ist ein First-Person-Puzzle-Abenteuerspiel, in dem die Spieler die Rolle eines gummiartigen und formbaren Stretch Armstrong -ähnlichen Helden namens The Stretchmancer schlüpfen, mit dem Ziel, als Held Rätsel zu lösen und schließlich den Schurken Claustro Empire zu besiegen, um die Galaxie vor der Zerstörung zu retten.

Beschrieben als ein Old-School-Abenteuer, das dazu dient, dich zum Lachen und Grinsen zu bringen, wirst du als stiller Held durch die Level reisen und die Kräfte von Stretch nutzen, um mit der Umgebung zu interagieren und Hindernisse und Probleme zu überwinden, die den Fortschritt behindern. Unterwegs triffst du vielleicht sogar auf einige interessante Charaktere, die ebenfalls als "seltsam und albern" beschrieben werden, was weiter unterstreicht, dass diese Geschichte alles andere als orthodox sein wird.

Derzeit gibt es kein Veröffentlichungsdatum für Stretchmancer, aber uns wurde gesagt, dass es in Zukunft auch für PC und vielleicht auch für Konsolen erscheinen wird. Vorerst müssen wir uns mit dem Trailer zum Spiel begnügen, den Sie unten finden können.