Streets of Rogue 2 verzögert sich wieder, aber zumindest können wir die Demo auf dem Steam Next Fest ausprobieren

Der heutige Tag bringt bittersüße Neuigkeiten über die Fortsetzung von Streets of Rogue, Streets of Rogue 2. Auf der einen Seite ist eine inhaltslastige Demo im Rahmen der Kampagne Steam Next Fest verfügbar, auf der anderen Seite berichtet der Entwickler, dass das Spiel erneut verzögert wird.

Matt Dabrowski hat über Steam berichtet, dass das Spiel von der Veröffentlichung in der nächsten Woche (22. Oktober, um genau zu sein, wie er diesen Sommer angedeutet hat) auf ein Datum in naher Zukunft verschoben wird. Auf der Steam-Website ist immer noch das 4. Quartal 2024 aufgeführt, es besteht also noch Hoffnung auf ein vollständiges Spiel vor Ende des Jahres.

"Sie fragen sich vielleicht, was es mit den Verzögerungen auf sich hat. Nun, die Kurzversion ist, dass ein großes, offenes Spiel + ein einzelner Programmierer = unvorhersehbare Termine. Der 22. Oktober schien mir ein machbarer Termin im Juli zu sein, aber trotz meiner Bemühungen habe ich das Gefühl, dass das Spiel etwas mehr Zeit zum Kochen braucht. Ich entschuldige mich für die Verzögerungen und verstehe vollkommen, was für ein Ärgernis es ist, auf etwas gewartet zu haben, nur um es dann aus der Hand genommen zu bekommen. Deshalb wollen wir keine genaueren Termine nennen, bis wir zu 100% da sind."