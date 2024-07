Streets of Rogue 2 verzögert bis Oktober

Die pixelige Gewalt in der Fortsetzung des gefeierten Streets of Rogue wird sich etwas verzögern. Dies kündigte der Entwickler des Spiels in einem Blogbeitrag auf Steam an, in dem er den 22. Oktober als neues Veröffentlichungsdatum für Streets of Rogue 2 im Early Access festlegte.

Matt Dabrowski, der immer noch der alleinige Entwickler des Spiels ist, erwähnt, dass der Prozess einfach etwas länger gedauert hat als erwartet, obwohl er tatsächlich zusätzliche Hilfe geholt hat, und schreibt auf Steam folgendes:

Obwohl bei SoR 2 ein paar mehr Leute daran gearbeitet haben als an seinem Vorgänger, bin ich immer noch der einzige Programmierer/Designer dieses Dings. Im Vergleich zu anderen Disziplinen sind Programmierer notorisch schlecht darin, vorherzusagen, wie lange eine bestimmte Aufgabe dauern wird.

Ersetzen Sie jetzt "Aufgabe" durch "gesamtes Early-Access-bereites Spiel", und wie Sie sich wahrscheinlich vorstellen können, wird das richtige Schätzen etwas schwieriger. Ich hatte schon seit einiger Zeit eine Veröffentlichung im Sommer im Visier, was zu einem ziemlich intensiven Jahr 2024 geführt hat.

Und obwohl das ursprüngliche Veröffentlichungsdatum technisch machbar gewesen wäre, wäre es auch knapper gewesen, als mir lieb war. Das neue Datum gibt mir etwas Luft zum Atmen und die Möglichkeit, das Spiel noch viel besser zu machen.

Streets of Rogue 2 wird auch in einem groß angelegten Spieltest verfügbar sein, der im August oder September stattfinden wird. Der Zugriff darauf kann über die Steam -Seite des Spiels angefordert werden.

Freuen Sie sich auf Streets of Rogue 2 ?