Streets of Rage 4 startet noch diesen Monat

Heute wurde der Veröffentlichungstermin für Streets of Rage 4 im Nintendo eShop bestätigt. Es stellt sich heraus, dass wir nicht mehr lange darauf warten müssen, fiesen Schurken ins Gesicht zu schlagen oder ihnen in die Nieren zu treten, denn am 23. April wird der Brawler auf der Nintendo Switch ankommen. Streets of Rage 4 ist auch für PC, Playstation 4 und Xbox One gelistet, allerdings stehen die konkreten Termine auf diesen Systemen noch nicht fest. Wir werden darauf zurückkommen und euch informieren, sobald wir mehr wissen.

