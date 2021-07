Streets of Rage 4: Problem beim Kauf des DLCs auf Nintendo Switch behoben

Gut zwei Wochen lang spielen Besitzer von Streets of Rage 4 nun schon das Add-On „Mr. X Nightmare", sofern sie das DLC zum Preis von 8 Euro gekauft haben. Ein Problem in der Nintendo-Switch-Version des Spiels hat bislang allerdings dafür gesorgt, dass diese Nutzer nicht auf die Zusatzinhalte zugreifen konnten. Heute konnten Dotemu, Lizardcube und Guard Crush Games die Fehlerursache aber endlich beheben, informieren sie zum Feierabend erfreut per Pressemitteilung.

Wenn ihr die drei neuen Charaktere (Estel Aguirre, Max Thunder und Shiva) oder den Survival-Modus spielen wollt, könnt ihr das ab sofort also ebenfalls tun. Mr. X Nightmare fügt dem 2,5D-Brawler außerdem Ranglistenfunktionen und neue Fähigkeiten hinzu, die ihr allerdings erst freischalten müsst. Der Publisher entschuldigt sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten auch noch einmal bei den Spielern.