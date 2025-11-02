Street Racer kehrt im November auf moderne Konsolen und PC zurück

HQ

Wie viele von euch erinnern sich an Street Racer aus den frühen 90er Jahren - einen der vielen Mario Kart Klone aus dieser Ära. Mit acht verrückten Rennfahrern mit gleichermaßen einzigartigen Fahrzeugen und Spezialfähigkeiten, die sich jetzt alle auf ein großartiges Comeback in der Street Racer Collection vorbereiten. Und das ist ziemlich genau das, wonach es sich anhört, eine Sammlung, die aus einem Haufen verschiedener Portierungen des Spiels besteht. Einschließlich der SNES-, Mega Drive-, MS-DOS- und Gameboy-Versionen.

Aus unerfindlichen Gründen haben sie sich entschieden, die Amiga-, Playstation- und Saturn-Versionen zu überspringen, die von vielen als die besten angesehen werden. Obwohl die SNES-Portierung kompetent ist, fühlt sich diese vermeintliche Sammlung immer noch etwas unausgegoren an. Nichtsdestotrotz ist es schön zu sehen, wie dieses alte Juwel entstaubt wird, und für diejenigen unter Ihnen, die das Spiel noch nicht ausprobiert haben, bietet dies eine hervorragende Gelegenheit, einige Spiele der 90er Jahre zu probieren.

Die Kollektion wird am 27. November für PC und die meisten Konsolen in die Regale kommen.

Hast du Street Racer in den 90ern gespielt?