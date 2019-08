Street Fighter V: DLC-Trio Lucia, E. Honda und Poison bekommen Charakter-Videos

Anfang des Monats stellte Capcom die nächsten DLC-Charaktere für Street Fighter V vor, am Wochenende haben wir die drei Einführungsvideos zu Poison, Lucia und E. Honda gesehen. Poison ist in ihrem Video auf der Suche nach einem Wrestlingverband, während sich Lucio als Detektivin für die Polizei von Metro City beweist. E. Honda bleibt ganz der Sumoringer, den wir aus Street Fighter II kennen, und verwaltet nebenbei sein eigenes Badehaus. Natürlich dürfen Fans in den Trailern auch einen ersten Blick auf die berüchtigten V-Fertigkeiten werfen, denn das ist bei einem neuen Charakter ja sicher am spannendsten.

