Street Fighter V: Champion Edition erscheint im Februar 2020

Capcom kündigte heute eine weitere Verkaufsversion von Street Fighter V an, die sogenannte Champion Edition. Die Japaner bezeichnen sie als die "robusteste Version" des Kampfspiels, in der fast alle Inhalte aus dem Original und der Arcade Edition enthalten sind (ausgenommen sind die "Fighting Chance"-Kostüme, Outfits die auf Kollaborationen mit Marken bestehen und das DLC "Capcom Pro Tour"). Alle zusätzlichen Charakteren, Kampfschauplätze und sonstige Skins sind jedoch enthalten: Spieler dürfen sich auf 40 Kämpfer, 34 Level und über 200 Kostüme freuen, neben den erwartbaren Modi, wie Story, Arcade, Teamkampf, Ranglisten- und Gelegenheitsspiele.

Darüber hinaus sollen neue V-Skills für jeden bestehenden Charakter, sowie ein Balance-Update veröffentlicht werden, was dem Kampf "mehr Tiefe" verleiht, verspricht Capcom. Alle Spieler von Street Fighter V sollen von diesen Überarbeitungen profitieren, selbst wenn sie nicht die Champion Edition besitzen. Die Vollversion erscheint am 14. Februar, bestehende Spieler können ihr Spiel wohl aufrüsten lassen. Abgerundet wird diese Nachricht mit Gill, einem weiteren Zusatzcharakter, der mit dieser Version in den Kader aufgenommen wird. Sein Trailer zeigt elementare Angriffe, im Dezember kann man sich die Figur bereits kaufen.

