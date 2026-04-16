Street Fighter strahlt in seinem offiziellen Trailer visuelle Identität und Charisma aus

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Street Fighter. Wie bei Mario, Sonic, Zelda, Donkey Kong, Tetris oder jedem anderen zeitlosen Videospielklassiker sorgt schon die bloße Erwähnung dafür, dass praktisch jeder auf der Welt zuhört und automatisch ein mentales Bild einer Szene bildet, in der zwei farbenfrohe Charaktere mit Schlägen, Tritten und einem Hauch von Martial-Arts-Magie gegeneinander antreten. Und wie bei fast allen vorherigen Beispielen stehen wir kurz vor einer großen Leinwandadaption davon.

Wir kennen die Besetzung und die Figuren, die in Street Fighter auftreten sollen, der am 16. Oktober in die Kinos kommt, aber wir fragten uns noch, ob dieser Sprung vom Fernsehen auf die große Leinwand etwas Ernsteres sein würde oder eher dem ungleichmäßigen (wenn auch für manche ein Kultfilm von 1995). Glücklicherweise scheint Street Fighter im Jahr 2026 ein echtes Massenphänomen zu werden, denn obwohl er voller Humor und leichteren Sequenzen ist, scheint er einen Film mit viel Charisma und Persönlichkeit zu liefern.

Im Trailer haben wir bereits einen Einblick in die Handlung erhascht, zudem einen genaueren Blick auf Ken, Ryu, Mr Bison, Akuma, Zangief, Chun-Li, Vega und sogar Blanka bekommen und einen Eindruck von ihren Persönlichkeiten im Film bekommen. Schauen Sie sich unten an.