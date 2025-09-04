Street Fighter-Profi MenaRD bei Siegerehrung für Verdienste um die Dominikanische Republik ausgezeichnet

HQ

Es war ein sehr gutes Jahr für den Street Fighter Profispieler Saul Leonardo "MenaRD" Mena II, da der dominikanische Star im Mai Trophäen bei EVO Japan und dann auch im August beim Main Las Vegas EVO in die Höhe stemmte. Er war in diesem Jahr einer der besten Street Fighter Spieler der Welt, und sein Heimatland sieht das und erkennt es an.

Im Rahmen des Premios Dominicanísimo 2025 wurde MenaRD mit dem Pride of Dominican Culture Award ausgezeichnet, einer Trophäe, die seine Verdienste um seine Nation und die Art und Weise, wie er sie auf der Weltbühne repräsentiert hat, anerkennt.

Eines der nächsten großen Events im Kalender von MenaRD wird das Capcom Cup 12 sein, bei dem er versuchen wird, eine Trophäe zu gewinnen, die er noch nicht in die Höhe stemmen muss, und das alles zwischen dem 11. und 15. März 2026 in Tokio, Japan.