Street Fighter II und andere Sega Genesis-Klassiker, die auf Nintendo Switch Online veröffentlicht wurden

Viele Nintendo Switch-Besitzer haben ihre Augen auf die heutige Indie World Direct, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp gerichtet, aber Abonnenten von Nintendo Switch Online + Expansion Pack haben gerade etwas bekommen, das die Zeit vergehen lässt, bis diese eintreffen.

Die Bibliothek des Nintendo Switch Online + Expansion Packs wurde plötzlich um die Sega Genesis-Klassiker Street Fighter II: Special Champion Edition, Kid Chameleon, Pulseman und Flicky erweitert. Sie können alle vier unten in Aktion sehen.