Street Fighter-Film für den 20. März 2026 geplant

HQ

Der neue Live-Action-Film Street Fighter wird am 20. März 2026 auf unsere Bildschirme kommen. Über 30 Jahre nach der Veröffentlichung der ursprünglichen, etwas kultigen Verfilmung des Kampfspielphänomens sehen wir eine neue Herangehensweise an die Street Fighter-Geschichte.

Laut Deadline werden Details zur Handlung unter Verschluss gehalten, aber da ein Veröffentlichungsdatum festgelegt wurde, können wir davon ausgehen, dass wir in naher Zukunft mehr hören werden. Diese Nachricht kommt kurz nachdem die Regisseure des Films, Danny und Michael Philippou, das Projekt verlassen haben. Die Zwillingsbrüder waren vor allem für ihren Horror-Hit Talk to Me bekannt.

Wir werden wahrscheinlich bald die Ankündigung neuer Regisseure hören, aber die Fans waren gespannt, was die Brüder ausgeheckt hatten. Wir haben auch bald einen neuen Mortal Kombat-Film, auf den wir uns freuen können, also werden Kampfspielfans hoffentlich gut essen, wenn es um Filmadaptionen geht.