Street Fighter 6-Trailer enthüllen Charaktere nach der Veröffentlichung und Welttournee

Capcom war so begierig darauf, Street Fighter 6 zu zeigen, dass wir im vergangenen September die gesamte 18-Charakter-Liste gesehen hatten, aber viele Fans bemerkten, dass auf der Liste vier beliebte Kämpfer aus den Leaks fehlten. Jetzt wissen wir, warum.

Wie erwartet werden alle vier nach dem Start hinzugefügt, wenn Sie bereit sind, dafür zu bezahlen oder die Deluxe und Ultimate Edition von Street Fighter 6 zu kaufen. Rashid wird der erste sein, wenn er diesen "Sommer" ankommt, und dann bekommen wir diesen Herbst A.K.I., bevor Ed irgendwann im "Winter 2024" bereit ist, zu kämpfen. Vielleicht haben sie sich das Beste für das erste Jahr für den Schluss aufgehoben, da Akuma im nächsten Frühjahr mit dem Aufwärmen fertig sein wird.

Vielleicht ärgert ihr euch darüber, dass diese vier nicht sofort am 2. Juni verfügbar sein werden, also hat Capcom beschlossen, uns daran zu erinnern, dass Street Fighter 6 einen umfangreichen Avatar-Ersteller hat und dass ihr diesen nutzen könnt, während ihr die Welttournee erkundet und mit einem neuen Trailer kämpft. Hoffentlich bedeutet dies, dass Sie in der Lage sein werden, jemanden zu erstellen, der in der Zwischenzeit zumindest ein bisschen wie Ihr Favorit aussieht.

Sehen Sie unten den Trailer zu den vier Kämpfern, der World Tour und dem Avatar in Aktion.

