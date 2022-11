Street Fighter 6 wurde bereits altersgemäß eingestuft

HQ

Altersfreigabeorganisationen sind in der Regel wirklich gute Quellen für unangekündigte Videospielnachrichten und veröffentlichen oft kommende Spiele und Sammlungen, während sie auch Informationen darüber enthalten, was zu erwarten ist.

Aber die tatsächliche Altersfreigabe selbst kann uns etwas sagen, auch wenn wir das Spiel bereits vorher kannten und keine neuen Informationen preisgegeben wurden. Dies liegt daran, dass eine Altersfreigabe in der Regel ein Zeichen dafür ist, dass der Titel der Ziellinie der Entwicklung sehr nahe kommt. Und jetzt ist das mit Street Fighter 6 passiert. Ein Spiel, über das wir eine Menge wissen, aber das kein anderes Veröffentlichungsdatum hat, als dass Capcom behauptet, dass es 2023 kommen wird.

Dank der Adleraugen von ResetEra-Nutzern wissen wir jetzt, dass Street Fighter 6 in Korea altersmäßig eingestuft wurde. Während es sicherlich interessant ist, dass es aus 15 Jahren in Südkorea stammt, deutet es auch darauf hin, dass ein Veröffentlichungsdatum während The Game Awards am 9. Dezember sehr wahrscheinlich ist und dass das Veröffentlichungsdatum möglicherweise früher als erwartet liegt.