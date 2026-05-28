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Street Fighter 6

Street Fighter 6 stellt neuen Steam-Rekord für gleichzeitige Spieler auf

Drei Jahre nach dem Start stellt sich heraus, dass das sechste Hauptspiel der Street Fighter-Reihe populärer denn je ist.

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Fast genau drei Jahre nach dem Launch Street Fighter 6 ist das Spiel beliebter denn je. SteamDB gibt nun bekannt, dass das Spiel vor nur wenigen Stunden noch 72.977 gleichzeitige Spieler hatte, was mehr ist als je zuvor.

Ein Hauptgrund dafür ist die neue Figur Ingrid, die heute hinzugefügt wurde, und der vorherige Rekord stammt nicht vom Launch, sondern erst vor ein paar Monaten, als Alex ins Spiel aufgenommen wurde. Kurz gesagt, das Spiel floriert weiterhin, und wir können davon ausgehen, dass Capcom es noch lange mit neuen Inhalten erweitern wird.

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