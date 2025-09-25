Street Fighter 6 öffnet am 15. Oktober wieder seine Pforten für C. Viper

HQ

Natürlich konnte Capcom während des Capcom Online Program TGS 2025-Events sein Kampf-Franchise nicht auslassen, das einen seiner besten Momente erlebt. Street Fighter 6 führt seinen dritten Charakterpass ein, der dem 3. Jahr entspricht, und enthält jetzt einen alten Bekannten: C. Viper. Der Undercover-Agent arbeitet nun als Forschungsdirektor für SiRN und räumt Shadaloos Überreste auf.

C. Viper kann mit dem Street Fighter 6 Year 3 Character Pass, dem Year 3 Ultimate Pass oder einzeln mit Fighter Coins gekauft werden. Er wird zwei verschiedene Auftritte haben, aber um den zweiten davon (sein Originalkostüm) zu bekommen, müsst ihr Kämpfermünzen ausgeben oder euren World Tour-Link maximieren.

Während wir auf die Veröffentlichung von C. Viper in Street Fighter 6 am 15. Oktober warten, schaut euch unten seinen Gameplay-Trailer an.