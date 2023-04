Street Fighter 6 Gameplay-Showcase wird nächste Woche große Ankündigungen machen

HQ

Erinnerst du dich, als ich darüber geschrieben habe, dass Final Fantasy XVI heute seinen eigenen State of Play mit Gameplay-Material bekommt ? Das ist nicht das einzige Sommer-/PlayStation-fokussierte Spiel, das uns an einem Donnerstag besonders gut behandeln will.

Capcom hat angekündigt, dass Street Fighter 6 am Donnerstag, den 20. April, um 23:00 Uhr BST / 00:00 Uhr MESZ einen Showcase haben wird. Diese Show wird länger als 30 Minuten dauern und Gameplay-Aufnahmen von World Tour, Battle Hub und Fighting Ground sowie einige große Neuigkeiten und Ankündigungen gegen Ende enthalten. Dieser letzte Teil lässt es sicher so klingen, als würden wir zumindest eine offene Beta bekommen ...