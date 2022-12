Street Fighter 6 erscheint im Juni und wird drei Ausgaben haben

HQ

Capcom war sehr großzügig mit Street Fighter 6 Informationen und Trailern, was bedeutet, dass wir eine ganze Menge über die kommenden Dinge wissen - aber nicht, wann es kommen wird. Jetzt scheint es, als ob der PlayStation Store es geschafft hat, das Veröffentlichungsdatum durchzusickern, was von Resetera-Benutzern bemerkt wurde, die eindeutig ein sehr gutes Sehvermögen haben.

Es stellt sich heraus, dass das Spiel am 2. Juni nächsten Jahres veröffentlicht wird und drei Editionen verfügbar sein werden (Standard, Deluxe und Ultimate). Die teureren haben zusätzliche kosmetische Inhalte und beinhalten einen einjährigen Battle Pass. Schauen Sie sich das Bild unten an, um zu sehen, was in jeder Ausgabe enthalten ist. Wir können davon ausgehen, dass all dies heute Abend während der Game Awards präsentiert wird.