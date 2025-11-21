Street Fighter 6 durchbricht die 6-Millionen-Grenze

HQ

Acht Monate lang – von Mai 2023 bis Januar 2024 – hatten die Kampffans wirklich viel Spaß. Zuerst kam Street Fighter 6, gefolgt von Mortal Kombat 1 und dann Tekken 6. Obwohl das mittlere Exemplar nicht so gut abgeschnitten zu haben scheint, wie Netherrealm und Warner gehofft hatten, verkaufte es sich dennoch über sechs Millionen Mal, bevor der Support kürzlich eingestellt wurde.

Und nun feiert Capcom denselben Meilenstein mit Street Fighter 6, das immer weiter von Erfolg zu Erfolg wird. Über Instagram teilen sie nun freudig die Nachricht, dass über sechs Millionen Spiele verkauft wurden, und schreiben:

"Unser tiefster Dank gilt allen, die auf die Straße gegangen sind, und allen, die bald zu uns stoßen werden."

Das Spiel erreichte den Meilenstein von fünf Millionen erst im Juni, was bedeutet, dass es in fünf Monaten etwa eine Million Exemplare verkauft hat. Da Street Fighter 6 weiterhin beliebt ist und weltweit von begeisterten Enthusiasten in Turnieren gespielt wird, können wir davon ausgehen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis es sieben Millionen Einwohner erreicht, wahrscheinlich schon im Frühling.

Damit hat es seinen Vorgänger fast übertroffen. Street Fighter V hat seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2016 rund 7,8 Millionen Exemplare verkauft. Es wurde jedoch nur für PC und PlayStation 4 veröffentlicht und ist im Gegensatz zu seinem Nachfolger nicht auf der Xbox verfügbar.