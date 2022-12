Street Fighter 6 Details Gameplay-Änderungen

HQ

Street Fighter 6 scheint der Höhepunkt aller bisherigen Einträge der Serie zu sein. Da es die New-Age-Geschmeidigkeit mit der traditionelleren Steuerung kombiniert, die nostalgischen Fans einen Grund geben wird, den neuesten Eintrag in der Fighter-Franchise abzuholen, scheint es, dass diesmal für jeden etwas dabei sein könnte.

Game Informer, das Capcoms Hauptsitz in Osaka, Japan, besucht hat, war der erste, der diese neuen Details enthüllt hat, und es gibt viel zu enthüllen in ihrer Titelgeschichte. Zunächst lohnt sich ein Blick auf die Drive-Mechanik, die als eine sich ständig regenerierende Art von Ausdauermesser fungiert.

Es hat mehrere Anwendungen in Street Fighter 6, da Drive Parry eingehende Angriffe abwehren kann, Drive Rush Sie in die Nähe eines Feindes bringen kann, während Drive Impact einen offensiven Vorteil bietet, der die Angriffe eines Gegners durchbrechen kann. Super Arts kehrt ebenfalls zurück und sorgt in Kombination mit der Drive-Mechanik für ein reibungsloses Kampferlebnis.

Es gibt auch Optionen für neuere Spieler, um das Gameplay zu vereinfachen. Es gibt nämlich die Option Moderne Steuerung, die das Gameplay vereinfacht und die Durchführung von Combos erleichtert. Diese Kombination aus Alt und Neu erstreckt sich auch auf das Roster für Street Fighter 6 und macht diesen Kämpfer wieder zu einem zu beobachtenden Spieler, da es scheint, dass Capcom versucht, die Startprobleme des letzten Eintrags der Serie zu vermeiden.

Street Fighter 6 erscheint 2023.