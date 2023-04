Street Fighter 6 Demo für PC und Xbox da

HQ

Vor einer Woche hat Capcom eine Street Fighter 6-Demo veröffentlicht (über die wir gerade die Demo von Street Fighter 6 auf PS4 und PS5 haben" target="_blank">berichtet), aber nur für PlayStation, da PC- und Xbox-Spieler noch eine Woche warten mussten. Nun, diese Woche ist nun vorbei und die Demo ist daher jetzt auch für PC und Xbox Series S/X verfügbar.

In der Street Fighter 6-Demo kannst du als Luke und Ryu spielen und den World Tour-Modus erleben, in dem du einen eigenen Kämpfer erstellen kannst. Es scheint keine zeitliche Begrenzung für die Demo zu geben, also stellen Sie sicher, dass Sie sie gründlich erkunden, um vorbereitet zu sein, wenn die Vollversion am 2. Juni für PC, PlayStation 4/5 und Xbox Series S/X erscheint.