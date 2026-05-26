Street Fighter 6 bekommt diese Woche neue Outfits und wir haben einen neuen Trailer, der sie präsentiert

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Wie Sie wissen, steht der Sommer vor der Tür, und Capcom meint, es ist an der Zeit, uns entsprechend zu kleiden, ein Gefühl, das auch für die Kämpfer in Street Fighter 6 gilt. Deshalb ist das Outfit 3 DLC-Paket unterwegs und soll am 28. Mai erscheinen.

Dieses Paket enthält insgesamt vier neue Outfits für Sagat, C. Viper, Alex und Ingrid (die ebenfalls am selben Tag veröffentlicht wird). Sagat bekommt einen schicken Anzug, der ihn aber offenbar nicht gut gelaunt hat, denn er sieht genauso mürrisch aus wie eh und je. C. Viper hingegen kann sich auf ein leicht von Harley Quinn inspiriertes Abendkleid freuen, während Alex ein ziemlich gewöhnliches Fitnesskostüm bekommt und Ingrid etwas, von dem wir vermuten, dass die Fans es lieben werden – genauer gesagt das Midnight Bliss-Outfit von Fighting Jam.

Sehen Sie sich unten alles im Trailer an.