Streamer kehren nach Ablauf des Exklusivvertrags wieder zu Twitch zurück

In den letzten Jahren haben wir Schlagzeilen gesehen, die sich um große Twitch-Streamer drehten, die zu anderen großen Plattformen wie Kick und YouTube wechselten. Wie NBA-Athleten wurden auch Streamer in gewisser Weise für Millionen von Dollar "gehandelt", nur dass sie diejenigen waren, die dafür verantwortlich waren, wohin sie gingen.

Jetzt, nachdem 2024 viele Exklusivverträge ausliefen, kehrten große Namen wie Ludwig, Sykkuno, Valkyrae und andere zu Twitch zurück und nannten die Vorlieben der Community und den von Twitch angebotenen Service als Hauptgründe.

In einer Zeit, in der Inhalte oft auf mehreren Plattformen zu finden sind, und in einer Zeit, in der TikTok und YouTube Shorts bedeuten, dass Kurzinhalte König sind, können wir natürlich immer noch damit rechnen, große Streamer anderswo zu sehen, aber für ihre Brot- und Butter-Livestreaming-Inhalte scheint Twitch das Zuhause zu sein.

Pontus Eskilsson, VP of Global Partnerships bei Twitch, sagte über die Rückkehr der großen Streamer (via einer Pressemitteilung): "Wir haben uns sehr gefreut, im vergangenen Jahr so viele talentierte Streamer wieder willkommen zu heißen. Es ist kein Zufall, dass viele von ihnen festgestellt haben, dass ihr Publikum Twitch nie verlassen hat und genau hier auf sie gewartet hat. Wir bieten zwar branchenführende Partnerschaftsprogramme und Monetarisierung, aber wir wissen, dass das nicht das ist, was Kreative antreibt. Um wirklich erfolgreich zu sein, brauchen diese Schöpfer das engagierte Publikum und den Echtzeit-Diskurs, der Livestreaming zu einem so einzigartigen und beliebten Format macht. Sie kommen wegen ihrer Gemeinschaften und Freunde mit gemeinsamen Leidenschaften. Das ist nach wie vor das, worauf Twitch aufbaut und warum wir der führende Livestreaming-Dienst sind."

Es gibt immer noch große Namen auf Kick, YouTube, Twitch und anderen Streaming-Plattformen, aber vielleicht werden wir jetzt weniger große Deals sehen, denn am Ende der Exklusivität scheinen viele Schöpfer glücklich zu sein, dorthin zu gehen, wo sie wissen, dass ihre Basis ist.