Strays wurde mit lebenden Hunden gemacht

Strays hat gerade sein Eröffnungswochenende hinter sich und an den weltweiten Kinokassen etwas mehr als 10 Millionen US-Dollar eingespielt, was wirklich keine beeindruckende Zahl ist, insbesondere wenn man das Produktionsbudget bedenkt, das Gerüchten zufolge rund 50 Millionen US-Dollar beträgt.

Etwas, das zu einem kleinen Gesprächsthema über den Film geworden ist, ist, ob die Hunde im Film lebende Tiere sind oder ob Regisseur Josh Greenbaum wie so viele andere in der Branche CGI für seine Hündchen verwendet hat. Die Antwort ist, dass die Hunde echt sind. Er wollte einen Film machen, der so realistisch wie möglich ist, so realistisch wie es mit sprechenden Hunden nur sein kann, aber das einzige Mal, dass sie durch computergenerierte Charaktere ersetzt wurden, war, wenn etwas gefilmt wurde, das sich für die Tiere nicht gut oder sicher anfühlte.

In einem Interview mit Collider sagt der Regisseur, er habe zuerst die Hunde gefilmt und dann die Rede hinzugefügt. In Greenbaums eigenen Worten:

"Wir haben alles ohne die Stimmen gedreht, was interessant ist. Ich würde auch sagen, dass 95% von dem, was Sie gerade gesehen haben, echte Hunde sind, was mir wirklich wichtig war. Natürlich war es jedes Mal, wenn es für einen Hund unsicher war, irgendetwas zu tun, so: Okay, wir werden voll CG machen, aber für mich wollte ich wirklich sicherstellen, dass man am Anfang einfach das Gefühl hat, echte Hunde zu beobachten. Natürlich mussten wir sie reden lassen, da wir den Hunden nicht das Sprechen beibringen konnten, aber ich dachte darüber nach, und wir hätten voll CG machen können."

Er verriet auch, dass er sich angeschaut hat, was andere getan haben, und beeindruckt davon ist, wie Disney die digitalen Tiere in Lady and the Tramp und The Lion King so aussehen lässt, als wären sie in einer realen Umgebung, aber als Hundebesitzer selbst hatte er das Gefühl, dass sowohl er als auch andere Menschen mit Hunden den Unterschied zu leicht erkennen und abschalten würden, wenn es sich nicht glaubwürdig anfühlte:

"Das war genau zu der Zeit, als Lady and the Tramp – was, falls jemand das gesehen hat, wirklich gut gemacht war – es waren alles CG-Hunde und König der Löwen, und all diese Arten von erstaunlichen Filmen kamen heraus. Aber ich hatte immer wieder das Gefühl, dass ich mein ganzes Leben lang Hunde hatte, und ich bin mir sicher, dass viele Leute in diesem Raum Hunde haben. Man könnte einen Elefanten in einem Film aufstellen, und ich würde sagen: "Ja, das ist ziemlich gut", weil ich etwa fünf Minuten im Jahr im Zoo mit einem Elefanten zusammen bin, wenn ich meine Kinder dorthin bringe, aber ich denke, für Hunde kenne ich Hunde, wir alle kennen Hunde. Wir leben mit ihnen, ihren Verhaltensweisen und Eigenheiten, und ich wollte nur, dass sie sich so echt wie möglich anfühlen, denn je realer es sich anfühlt, desto lustiger wird es, oder?"

Die Arbeit mit Tieren unterscheidet sich laut Greenbaum nicht wesentlich von der Arbeit mit Menschen, obwohl es natürlich schwieriger ist, einem Tier als einem Menschen zu sagen, wie man es will, aber am Ende geht es darum, Emotionen hervorzurufen, und er nennt das Beispiel von Will Ferrells Hundefigur Reggie, die seinem ehemaligen Herrchen gegenübersteht. Wie es viele Anläufe brauchte, bis es so aussah, als hätte der Hund tatsächlich Angst vor Doug. Es ging hauptsächlich darum, den Hund dazu zu bringen, so zu laufen, als ob er Angst hätte. Zuerst ging ich leicht nervös auf das Haus zu und stellte ihn dann zur Rede. Die Vielfalt der Körpersprache. Man kann dem Hund nicht einfach sagen, dass er laufen soll, aber manchmal muss er langsam gehen, manchmal schnell, vielleicht den Kopf hängen lassen, wenn er traurig ist, oder springen, wenn er glücklich ist. Die Hundetrainer haben großartige Arbeit geleistet, um alle Charaktere dazu zu bringen, sich in jeder Situation realistisch zu verhalten.