Strays wurde auf August verschoben

Anfang Juni ist eine unglaublich arbeitsreiche Zeit für Kinobesucher, da Spider-Man: Across the Spider-Verse den Monat eröffnet, bevor Transformers: Rise of the Beasts eine Woche später vor The Flash Ankunft in der Woche danach. Unnötig zu erwähnen, dass es ein bisschen wie ein Blockbuster-Minenfeld ist, weshalb es nicht verwunderlich ist zu hören, dass Strays, eine Komödie mit Will Ferrell und Jamie Foxx als rachsüchtige verlassene Hunde, um ein paar Monate verschoben wird.

Wie von Strays-release-date-change-please-don't-destory-wga-strike-1235359662/">Deadline angemerkt, wird der Film nun am 18. August erscheinen, und während die Drohung der anderen Filme zweifellos zu dieser Entscheidung beigetragen hat, heißt es in dem Bericht auch, dass der anhaltende Autorenstreik ein weiterer Faktor war, der zur Verzögerung beigetragen hat.

So wie es aussieht, muss Strays in diesem Fenster Mitte August nur gegen Blue Beetle antreten, was bedeutet, dass es eine weitaus bessere Chance hat, einen Platz an den Kinokassen zu ergattern.