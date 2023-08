Stray Gods: The Roleplaying Musical

HQ

Ich habe mich zum ersten Mal sehr für erzählerische Adventures interessiert, als Telltale in den 2010er Jahren der Goldstandard war. Sei es The Wolf Among Us, Tales from the Borderlands, Game of Thrones, Batman: The Telltale Series, The Walking Dead, ich habe sie alle gespielt und meine Zeit mit ihnen genossen. Das ist es, was mich zu Stray Gods: A Roleplaying Musical hingezogen hat, denn obwohl ich Musicals ziemlich unvoreingenommen gegenüberstehe, ist die erzählerische Struktur dieses Spiels genau mein Ding.

Das Konzept für Stray Gods dreht sich um die junge Sängerin Grace, die von Laura Bailey (The Last of Us: Part II, Marvel's Spider-Man, Call of Duty: Vanguard), eine Person, die eine ziemlich gestapelte Besetzung von Synchronsprechern ausmacht. Grace ist ein Niemand, bis eines Tages eine ungewöhnliche Frau namens Calliope in ihr Leben tritt und kurz darauf ermordet wird. Zu diesem Zeitpunkt entdeckt Grace, dass Calliope ein unsterbliches Wesen war, das als The Last Muse bekannt war, und dass nach ihrem seltsamen Tod Calliopes Gesangskräfte auf Grace übertragen wurden. Als ob dies nicht genug wäre, um sich um Grace kümmern zu müssen, stellt eine Gruppe griechischer Götter, bekannt als die Chorus, die unter Sterblichen leben und sich verstecken, sie als Sündenbock für Calliopes Mörder vor Gericht. Glücklicherweise hat Grace die Möglichkeit, ihre Unschuld zu beweisen und hat eine Woche Zeit, um herauszufinden, was mit Calliope passiert ist und warum ihr der Mord angehängt wird.

Die Handlung führt Grace dann durch die ganze Stadt und gelegentlich an Orte "darüber hinaus", wo sie sich mit Göttern und unsterblichen Wesen trifft und mit ihnen kommuniziert, um mehr über Calliope zu erfahren, was sie vor ihrem frühen Tod getan hat, und um herauszufinden, ob die Götter selbst Alibis haben oder verdächtig sind. Der knifflige Teil ist, dass es schwierig ist, diesen unsterblichen Wesen Informationen abzuringen, und oft hat man mehr Fragen als Antworten, während die Uhr langsam auf Graces Prüfung zuläuft.

Die Erzählung als Ganzes ist fesselnd genug, um das Interesse des Spielers aufrechtzuerhalten, und die verschiedenen Drehungen und Wendungen machen einem immer einen Strich durch die Rechnung. Die Charaktere sind auch gut definiert und fühlen sich wie komplexe und tiefgründige Individuen mit unzähligen Problemen unter ihrer üblichen attraktiven Oberfläche an. Und für das, was es wert ist, sorgen die Dialogoptionen dafür, dass es viele Möglichkeiten gibt, diese Geschichte zu Ihrer eigenen zu machen, da Sie ein Gespräch immer auf eine Weise führen können, die zu einem einzigartigen Ergebnis führt, das die Geschichte wahrscheinlich ernsthaft beeinflussen wird - oder zu romantischen Optionen mit vielen der verschiedenen Charaktere.

Mein Hauptkritikpunkt an Stray Gods ist, wie kontrainteraktiv es sich manchmal anfühlt. Dieses Spiel ist ein sehr praktischer Titel, bei dem Sie als Spieler kaum viel tun müssen. Die einzige Eingabe, die Sie haben, ist die Auswahl einer Dialogoption, und es gibt keine zeitliche Begrenzung, wenn Sie sich außerhalb von Musiknummern befinden. Wenn Sie nach einem Spiel gesucht haben, bei dem Sie sich in Ihren Stuhl fallen lassen, eine Hand an der Maus und die andere in einem Eimer Popcorn haben können, ist dies das richtige Spiel für Sie. Aber wenn Sie wie ich die interaktiven Momente genießen, die es Ihnen ermöglichen, in einem kleinen Gebiet herumzuwandern, um mit der Umgebung und NPCs zu interagieren, wie es in Telltale-Spielen und sogar Titeln wie New Tales From the Borderlands üblich ist, werden Sie das hier stark vermissen.

Obwohl ich den Kunststil mag und denke, dass er dem Spiel viel Charakter verleiht, spielt sich Stray Gods fast wie ein Comic und springt von einer Standbildszene zur nächsten, was bedeutet, dass man auch nicht wirklich darauf achten muss, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Es ist ein langsames Spiel, und das hat einen Charme und einen Vorteil, aber gleichzeitig geht das auf Kosten der Immersion und des Verlierens in der erzählerischen Soße, wenn man so will.

Wenn ich mir die Musiknummern anschaue, fand ich, dass diese ein bisschen ein Hit oder Miss sind. Ich werde nicht behaupten, eine Art Kenner von Musicals zu sein, aber ich habe meinen gerechten Anteil an ihnen gesehen, und was ein Musical für mich besonders macht, sind Songs, die beim Zuschauer Anklang finden, eine sinnvolle Geschichte erzählen und gut aufgeführt werden. Viele der Songs von Stray Gods passen für mich nie wirklich in diese Rechnung. Die häufige Verwendung von Drury-Melodien trug nicht viel dazu bei, mich zu beschäftigen, und ich vermisste dadurch oft die zeitgesteuerten Dialogoptionen. Wenn überhaupt, ist dies im Grunde ein Beispiel für den gesamten Ton von Stray Gods, der der einer ziemlich düsteren Geschichte ist, auch wenn die lebendigen und hellen Farbschemata versuchen werden, Sie vom Gegenteil zu überzeugen.

Die Besetzung ist jedoch im Allgemeinen recht gut. Wenn man altgediente Talente wie Troy Baker, Felicia Day, Mary Elizabeth McGlynn, Ashley Johnson, Rahul Kohli, Anjali Bhimani und andere zusammenbringt, erhält man glaubwürdige Darbietungen, auch wenn einige dieser Personen eindeutig bessere Synchronsprecher als Sänger sind. Aber sie sorgen für interessante Charaktere, über die Sie mehr erfahren möchten, damit Sie die Unvollkommenheiten verzeihen können.

Das Einzige, was Stray Gods zu bieten hat, ist seine Wiederspielbarkeit. Indem du verschiedene Entscheidungen triffst und sogar verschiedene Eigenschaften auswählst (diese schalten im Wesentlichen nur gelegentlich verschiedene Dialogoptionen frei, nicht viel mehr), kannst du die Tür zu verschiedenen Musiknummern und Erzählergebnissen öffnen. In dieser Hinsicht gibt es also viele Gründe, Stray Gods mindestens ein paar Mal durchzuspielen.

Stray Gods: The Roleplaying Musical ist für mich eine etwas gemischte Sache. Auf der einen Seite hat es interessante und fesselnde Charaktere und viele Dialogoptionen, die es zu erkunden gilt, aber auf der anderen Seite ist es nicht das immersivste oder fesselndste Spiel. Es muss kämpfen, um Sie zu unterhalten, und die musikalischen Nummern helfen an dieser Front auch nicht allzu sehr. Wenn Sie ein Fan von Musicals oder erzählerischen Spielen sind, ist dies definitiv ein Spiel, das es wert ist, ausprobiert zu werden, aber wenn nicht, wird dies wahrscheinlich nicht das Spiel für Sie sein.