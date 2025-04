Stray Gods-Entwickler enthüllen neues Projekt, Malys

Nachdem sie uns mit Stray Gods ein stilvolles Gaming-Musical geliefert haben, bringen die Summerfall Studios nun ihren einzigartigen visuellen Stil in ein anderes Genre ein. Das neue Spiel des Studios heißt Malys und hat die Form eines Roguelike-Deckbuilders.

Das Spiel folgt einem Exorzisten namens Noah auf einer Mission, um Malys zu besiegen, den Dämon, nach dem das Spiel benannt ist. Um das Spiel zu finanzieren, entscheiden sich die Summerfall Studios für einen Crowdfunding-Ansatz über Kickstarter. Malys '-Kampagne ist noch nicht live, wird es aber in den nächsten Wochen sein.

"Im Gegensatz zu vielen Kickstartern bitten wir nicht um eine Finanzierung, um mit dem Spiel zu beginnen und sie in zwei oder drei Jahren zu erhalten. Wir wollen direkt mit euch zusammenarbeiten, um 1.0 zu erreichen und es innerhalb von sechs Monaten nach dem Start der Kampagne in die Hände zu bekommen", bestätigten die Summerfall Studios gegenüber Game Informer. "Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir Ihre Unterstützung, Ihre Unterstützung und Ihr Feedback. So wenige Studios können ein zweites Spiel veröffentlichen, und das zweite Projekt ist oft dasjenige, das Studiostabilität und Langlebigkeit bieten kann. Wir brauchen eure Hilfe, um Malys zu einer Realität zu machen, die ein weiterer Baustein auf dem Weg zu charaktergesteuerten, storyorientierten, umfassenden Einzelspielererlebnissen ohne endlose Mikrotransaktionen und endlose Roadmaps sein kann."

Malys hat derzeit kein Startdatum, aber wenn der Kickstarter bald startet und der Sechsmonatsplan aufgeschoben wird, könnten wir ihn noch vor 2025 sehen.