Stray Fawn Studio verbindet Nausicaä mit Städtebau-Simulation

Letzte Woche wurde von einem kleinen Team aus Zürich ein nettes Spiel vorgestellt, das auf den Namen The Wandering Village hört. Wie der Titel bereits andeutet, handelt es sich hierbei um eine Aufbausimulation mit dem Clou, dass sich unser Dorf bewegt. Wir bauen die wachsende Siedlung nämlich auf den Rücken eines gewaltigen Dinosauriers, der unaufhörlich durch die Welt stampft. Weil er dabei durch verschiedene Biotope läuft, bekommen wir es mit wechselnden Umweltherausforderungen zu tun.

Als Inspiration wurden der französische Künstler Moebius (sein richtiger Name lautet Jean Giraud), sowie zwei bestechende Werke aus dem japanischen Animationsstudio Studio Ghibli genannt - allem voran "Nausicaä aus dem Tal der Winde". Die zentrale Prämisse des kunterbunten City-Builders zeichnet eine Welt, in der giftige Pflanzen die Erdoberfläche unbewohnbar gemacht haben. Im Zentrum der Erfahrung stehen die Beziehung zu unserer wandelnden Kreatur, sowie das Verwalten von Rohstoffen. Roguelike- und Survival-Elemente seien laut den Entwicklern Stray Fawn Studio aber ebenfalls geplant.

The Wandering Village wird derzeit auf Kickstarter finanziert und hat die erforderliche Finanzierungssumme bereits um ein Vielfaches überstiegen. Der Titel ist zwar schon seit eineinhalb Jahren in Entwicklung, er soll aber erst in etwa einem Jahr auf dem PC ins Early Access entlassen werden. Einen kleinen Ersteindruck bekommt ihr aber schon jetzt bei uns: