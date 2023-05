Stray bereitet sich auf seine Ankunft auf Xbox-Konsolen vor

HQ

Stray war einer der beliebtesten Indie-Titel des Jahres 2022 und war tatsächlich einer der großen Gewinner der The Game Awards-Nacht, indem er Best Debut und Best Indie Game gewann. Und es sieht so aus, als würde das liebenswerte Kätzchen seine Reise durch die Stadt fortsetzen, jetzt auf Xbox-Konsolen.

Stray hat die Stray/"target="_blank">ESRB-Einstufung für die Altersgruppe 10+ (für moderates fiktionales Blut und Gewalt) für die Xbox One- und Xbox Series-Versionen erhalten. Bisher wussten wir nicht, dass eine Version für diese Konsolen in Arbeit ist, daher werden wir die offizielle Ankündigung wahrscheinlich am 11. Juni während der Xbox Showcase-Konferenz haben.

Hast du Stray schon gespielt?