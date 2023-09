Stray bekommt einen Animationsfilm

HQ

Bluetwelve's Stray landete letztes Jahr auf vielen Listen des Spiels des Jahres, da Marie und ich nicht die einzigen sind, die denken, dass es eine wirklich faszinierende, atmosphärische und unterhaltsame Welt liefert. Einer der größten Vorbehalte meines schwedischen Freundes ist, dass das Spiel etwas kurz ist. Dann könnte die Ankündigung von heute Abend sie zum Schnurren bringen.

Entertainment Weekly hat die Ehre, bekannt zu geben, dass Stray in einen Animationsfilm umgewandelt wird. Es überrascht nicht, dass dies von Annapurna Animation, dem hauseigenen Studio des Publishers, erstellt wird. Das ist jedoch im Grunde alles, was uns gesagt wird, also wird nur die Zeit zeigen, wie lange wir warten müssen, bis unsere süße Katze B-12, die Roboter und Zurks auf der großen Leinwand erscheinen.