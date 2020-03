Das rundenbasierte Tabletop-Strategiespiel Wartile ist ab dem 24. März nicht länger PC-Usern vorbehalten. So dürfen sich demächst auch Besitzer einer PS4 oder Xbox One in die nordische Mythenwelt von Wartile begeben. Ob es auch einen Box-Release geben wird, können wir aktuell noch nicht sagen. Die digitale Fassung lässt sich zumindest schon über Xbox Live vorbestellen.