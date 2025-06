Straße von Hormus nach US-Angriffen in Gefahr

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und den Iran . Nach den Luftangriffen der Vereinigten Staaten auf iranische Atomanlagen hat das iranische Parlament einen Antrag zur Schließung der Straße von Hormus, einer wichtigen Schlagader für den globalen Energiehandel, unterstützt.



"Ich ermutige die chinesische Regierung in Peking, sie darauf anzurufen, weil sie für ihr Öl stark von der Straße von Hormus abhängig sind", sagte Marco Rubio am Sonntag in einem Interview mit Fox News.

"Wenn sie [die Straße schließen], wird es ein weiterer schrecklicher Fehler sein. Es ist wirtschaftlicher Selbstmord für sie, wenn sie es tun. Und wir behalten uns Optionen vor, um damit umzugehen, aber andere Länder sollten sich das auch ansehen. Es würde die Volkswirtschaften anderer Länder viel schlimmer treffen als unsere."

Während die endgültige Entscheidung bei der obersten Führung des Iran liegt, hat der Schritt Warnungen aus den USA und wachsende Besorgnis in China ausgelöst, dessen Wirtschaft ebenfalls stark vom Öl abhängt, das durch diese Straße fließt, die rund ein Fünftel des gesamten weltweiten Ölverbrauchs transportiert.