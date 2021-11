Strapaziert eure grauen Zellen in Demo von Big Brain Academy: Kopf an Kopf

Kommenden Monat kehrt Big Brain Academy auf die Nintendo Switch zurück. Das Quiz- und Logikspiel stellt unsere mentale Fitness mit unterschiedlichen Aufgaben auf die Probe und da die letzte Installation der Reihe 2007 erschien, scheint Nintendo zu glauben, dass die Spieler noch vor dem Start eine kleine Auffrischung gebrauchen könnten. Ehe der neueste Ableger am 3. Dezember veröffentlicht wird, dürfen Spieler auf dem Hybriden eine Demoversion des Titels ausprobieren.

Diese Testversion von Big Brain Academy: Kopf an Kopf nimmt mit ihren 300 MB nicht viel Platz ein und sie erlaubt es uns, in verschiedene Minispiele reinzuschnuppern. Viele der Anwendungsbereiche und Übungsfelder sind in dieser Demo zwar noch nicht verfügbar, aber man bekommt einen guten Eindruck von der Art der Unterhaltung. Ihr könnt euch im Einzelspielermodus an drei verschiedenen Spielmodi versuchen oder euch mit zwei bis vier Spielern lokal an einer Konsole messen. Im Mehrspielermodus kommt sogar der Touchscreen zum Einsatz und ihr könnt den Schwierigkeitsgrad für jeden einzelnen Mitspieler festlegen.