Stranger-Things-Inhalte verlassen Dead by Daylight im November

Behaviour Interactive hat schlechte Nachrichten für Spieler von Dead by Daylight. Am 17. November entfallen die Nutzungsrechte für die Stranger-Things-IP, was dazu führt, dass einige Inhalte aus dem kooperativen Survival-Game verschwinden. Das Monster Demogorgon, sowie die beiden Überlebenden Nancy Wheeler und Steve Harrington verschwinden am 17. November lediglich aus dem Shop (neue Spieler können sie also nicht mehr kaufen), während die Karte "Hawkins National Laboratory" komplett entfernt wird. Wer die Charaktere oder ihre Outfits vor diesem Datum erworben hat, darf weiterhin darauf zugreifen, doch die Karte ist für immer verloren.

Um die Fans aufzumuntern, startete gestern eine neue Teaser-Serie mit vagen Hinweisen auf die Existenz des nächsten Killers, der möglicherweise Pinhead ist. Den fiesen Höllenpriester haben wir 2018 zuletzt in einem Horrorfilm gesehen und obwohl das sein zehnter Kinoauftritt war, kennen die meisten Menschen höchstens das ikonische Design dieses Oberschurken. Möglicherweise lehrt er bald einem neuen Publikum das Fürchten, denn in letzter Zeit häufen sich Teaser und Hinweise, die Pinhead als nächsten Mörder für das kooperative Survival-Game Dead by Daylight andeuten. Das ist momentan nicht mehr als Wunschdenken der Fans, das von den Entwicklern aber natürlich ganz bewusst gesteuert wird.

Dead by Daylight bietet einen hervorragenden Fanservice für Leute, die Horrorfilme lieben. Gastauftritte von Killern wie Freddy Krueger, Michael Myers, Ghost Face (Scream) und Pyramid Head von Silent Hill haben über die Jahre immer mehr Spieler auf das simple Versteckspiel aufmerksam gemacht.

Quelle: Behaviour Interactive.