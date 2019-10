Stranger Things's vierte Staffel ist auf dem Weg

Der offizielle Twitter-Account der Netflix-Serie Stranger Things hat uns mitgeteilt, dass eine vierte Staffel auf dem Weg ist. Mit ''Wir sind nicht mehr in Hawkins'', teilt uns eine kryptische Nachricht mit.

Die dritte Staffel wurde erst im Juli diesen Jahres veröffentlicht. Als eine der beliebtesten Originalserien auf Netlix, ist die Bestätigung einer neuen Staffel jedoch nicht unbedingt verwunderlich. Mit den vielen Events die in der dritten Staffel abgeschlossen wurden, bleibt abzuwarten worum es sich in der vierten Staffel drehen wird.

''Die Duffer-Brüder haben mit Stranger Things Zuschauer auf der ganzen Welt in ihren Bann gezogen, wir freuen uns unsere Beziehung mit ihnen auszuweiten und ihre lebhafte Fantasie zu anderen Filmen und Serien zu bringen die unsere Mitglieder lieben werden'', erklärt Chief Content Officer Ted Sarandos in einem Statement (danke The Hollywood Reporter). ''Wir können es kaum abwarten zu sehen, was die Duffer-Brüder außerhalb der Schattenwelt für uns bereithalten.''

Was meint ihr, wie wird es in der vierten Staffel weitergehen?