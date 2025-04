Stranger Things-Zeichentrickserie wird als Tales from '85 bekannt sein

Obwohl Stranger Things offiziell bald zu Ende geht, wenn die fünfte und letzte Staffel erscheint, haben Netflix und die Macher The Duffer Brothers viele Ideen, wie sie die Geschichten in den Sci-Fi- und übernatürlichen Serien weiter erzählen können.

Zusätzlich zu den laufenden Bühnenstücken ist eine Zeichentrickserie in Produktion, und während die Arbeit daran voranschreitet, ist der Streamer endlich bereit, einige weitere offizielle Informationen darüber zu teilen.

In einem Tudum-Artikel wurde uns gesagt, dass die Show als Stranger Things: Tales from '85 bekannt sein wird und dass sie versucht, das, was wir von Samstagmorgen-Cartoons kennen und erwarten, auf den Kopf zu stellen.

The Duffer Brothers haben darüber gesprochen und hinzugefügt: "Wir haben immer von einem animierten Stranger Things geträumt, im Stil der Samstagmorgen-Cartoons, die wir geliebt haben, und diesen Traum wahr werden zu sehen, war absolut aufregend."

Bisher wurden noch keine weiteren Informationen über das Projekt bekannt gegeben, aber wir wissen, dass The Duffer Brothers als ausführende Produzenten neben Shawn Levy, Dan Cohen und Eric Robles beteiligt sind, wobei letzterer auch als Showrunner für das Projekt gilt.