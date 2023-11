Stranger Things VR erscheint Ende des Monats

HQ

Netflix beschloss, seine Geeked Week mit einem ganzen Tag zu beginnen, der Stranger Things gewidmet ist. Dies fühlte sich wie eine seltsame Entscheidung an, weil der Streamer nicht bereit ist, etwas von der bevorstehenden letzten Staffel der Show zu zeigen, was bedeutet, dass es an diesem Tag darum ging, sich an vergangene Momente der Show zu erinnern und auch zu enthüllen, dass die Dead by Daylight-Kollaboration zurück ist.

Aber zum Glück gab es auch eine bedeutendere Ankündigung, da Tender Claws den Tag genutzt hat, um das offizielle Veröffentlichungsdatum für Stranger Things VR bekannt zu geben und zu verraten, dass der Titel am 30. November 2023 auf Meta Quest-Plattformen erscheinen wird.

Uns wird gesagt, dass dieses Spiel "die Welt von Stranger Things aus der nie zuvor gesehenen Perspektive von Vecna erkunden wird, während er unbekannte Realitäten erkundet, den Schwarmgeist bildet und seinen Racheplan gegen Eleven und Hawkins in die Tat umsetzt".

Darüber hinaus wurde eine Reihe von Gameplays für den VR-Titel gezeigt, und Sie können sich das unten ansehen, um zu sehen, ob Stranger Things VR das Spiel für Sie sein wird.