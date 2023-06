Stranger Things VR bei der Meta-Quest gezeigt wird, lässt dich als Vecna spielen

HQ

Die letzte und letzte Staffel der beliebten Netflix-TV-Serie ist noch mindestens ein Jahr entfernt, je nachdem, wie lange der Streik der Hollywood-Autoren tatsächlich dauert. Aber schon in diesem Herbst kannst du zum Upside Down zurückkehren. Während des Meta Quest Showcase haben wir einen genaueren Blick auf das kommende Stranger Things VR geworfen - es wurde nun bestätigt, dass es in ein paar Monaten für Quest 2 und Quest Pro erscheinen wird.

Das Spiel, das erstmals im November letzten Jahres angekündigt wurde, wurde mit einem neuen Trailer vorgestellt, in dem Vecna The Upside Down erkunden und gegen alle möglichen Kreaturen kämpfen durfte. Nach vorläufigen Informationen wird es auch möglich sein, in die Erinnerungen berühmter Stranger Things-Charaktere wie Billy Hargrove und Will Byers einzutauchen.

Findest du, dass das spannend aussieht?