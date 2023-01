Stranger Things und Encanto waren 2022 in den USA riesig

HQ

Eine Reihe von Nielsen-Daten wurde jetzt veröffentlicht, und dies hat gezeigt, was die Bewohner der Vereinigten Staaten im Jahr 2022 am meisten gesehen haben.

Wie Variety berichtet, war Stranger Things Staffel 4 die meistgesehene TV-Serie des Landes für 2022 und erzielte allein in den USA insgesamt 52 Milliarden Minuten.

An der Filmfront war es tatsächlich Encanto, das die Nummer eins war (obwohl der Film Ende 2021 debütierte), wobei dies 27,4 Milliarden Minuten in den USA ausmachte, was zufällig mehr als doppelt so hoch war wie jeder andere Film für das Jahr.

