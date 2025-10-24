Stranger Things und Chips Ahoy geben Fans die Chance, eine Klauenmaschine zu gewinnen

HQ

Vor der Premiere der fünften und letzten Staffel von Stranger Things im nächsten Monat hat die Serie mit der Keksmarke Chips Ahoy an einem besonderen Event zusammengearbeitet, bei dem ein paar glückliche Fans eine thematische Klauenmaschine mit nach Hause nehmen können.

Die Veranstaltungen finden nur in New York oder Atlanta statt, wenn Sie also im Ausland oder irgendwo anders in Amerika ansässig sind, müssen Sie sich entweder auf eine verdammt lange Reise vorbereiten oder etwas verpassen. Das Event findet an diesem Wochenende, am 25. Oktober, statt, bei dem sich die Fans anstellen und eine Vielzahl von Stranger Things-Goodies in den Maschinen sowie in den Maschinen selbst ergattern können. Wenn du die Chance haben willst, den Automaten zu gewinnen, musst du in Kostümen zu der Veranstaltung kommen.

Natürlich können Sie bei der Veranstaltung jede Menge Stranger Things x Chips Ahoi-Kekse erwarten, und die Snacks werden auch in den Läden der USA verpackt sein, wenn Sie sich also zufällig in New York, Atlanta oder irgendwo in den USA befinden und Lust auf einen Keks aus dem Upside Down haben, ist jetzt Ihre Chance.

