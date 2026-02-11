Stranger Things: The First Shadow wird offenbar auf Netflix erscheinen

Stranger Things mag jetzt abgeschlossen sein, da die fünfte und letzte Staffel erschienen ist, aber es gibt immer noch viele Möglichkeiten, weiterhin in die Science-Fiction-Fantasywelt einzutauchen. Zum einen kommt bald eine Zeichentrickserie auf Netflix, und darüber hinaus könnte der Streamer irgendwann auch eine verfilmte Version des West End/Broadway-Prequel-Stücks namens The First Shadow anbieten.

Laut Collider heißt es, dass die Aufführungen der Show in dieser Woche am Broadway alle abgesagt wurden, damit sie mit der Absicht gedreht werden kann, irgendwann auf die Streaming-Plattform zu kommen. Die abgesagten Termine erstrecken sich vom 10. bis 14. Februar, was bedeutet, dass Sie, falls Sie sich in dieser Zeit in New York befinden, die Show möglicherweise nicht persönlich sehen können.

Wir haben jetzt auch einen Trailer für das Stück, der nie bestätigt, dass es auf Netflix kommt, aber die hochwertigen Filme geben dem Feuer noch Öl, sodass es auf dem Weg zum Streaming-Riesen ist.

Auch keine Termine werden genannt, was bedeutet, dass wir einfach dran bleiben müssen, um mehr zu diesem Thema zu hören.