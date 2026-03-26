Stranger Things: Tales from '85 bekommt einen brandneuen Anhänger

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Wenn Sie Lust auf mehr Stranger Things haben, hat Netflix gerade einen brandneuen Trailer für das kommende Tales from '85 veröffentlicht, das animierte Spin-off der Serie, das offenbar ein ziemlich ambitionierter Versuch sein wird, das Universum zu erweitern.

Die Serie spielt im Winter 1985, genau zwischen Staffel zwei und drei, und kehrt ins schneebedeckte Hawkins zurück, wo etwas Unheimliches im Schatten lauert. Hier werden wir zurück in das Leben von Eleven, Mike, Dustin und dem Rest der Gruppe geworfen, zusammen mit ein paar neuen Gesichtern, die das Ganze aufpeppen.

Die offensichtlichste Änderung ist natürlich der Stil. Statt Live-Action setzt Netflix diesmal auf Animation und lässt sich von dem Jahrzehnt inspirieren, das die Serie so liebevoll zu ihrem eigenen gemacht hat. Der Trailer deutet einen etwas verspielten und heiteren Ton an, mit etwas Abenteuer, Geheimnissen und (natürlich) Monstern. Hinter der Serie finden wir immer noch die Duffer-Brüder als ausführende Produzenten, während Eric Robles das Projekt leitet.

Die Premiere ist für den 24. April angesetzt, und unten könnt ihr euch den Trailer ansehen.