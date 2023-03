Stranger Things Stück kommt dieses Jahr ins Londoner West End

HQ

Wir warten alle gespannt auf Informationen zur fünften und letzten Staffel von Stranger Things, aber da die Duffer Brothers hart an Drehbüchern arbeiten und alles für den großen Showdown und den Abschluss vorbereiten, wurde eine neue Stranger Things-Produktion angekündigt.

Dies wird ein wenig anders sein als die Show, mit der wir so vertraut geworden sind, da Stranger Things: The First Shadow (wie es genannt wird) tatsächlich ein Stück sein wird, das im Londoner West End aufgeführt wird.

Die Website für das Stück enthüllt einige Informationen, darunter, dass die Geschichte von den Duffers sowie Jack Thorne und Kate Trefry geschrieben wird, wobei die Show von Stephen Daldry geleitet wird.

Was die Handlung betrifft, so ist die Zusammenfassung wie folgt:

"Hawkins, 1959: eine normale Stadt mit regelmäßigen Sorgen. Das Auto des jungen Jim Hopper springt nicht an, Bob Newbys Schwester nimmt seine Radiosendung nicht ernst und Joyce Maldonado will nur ihren Abschluss machen und die Stadt verlassen. Als der neue Student Henry Creel ankommt, stellt seine Familie fest, dass ein Neuanfang nicht so einfach ist... Und die Schatten der Vergangenheit haben eine sehr große Reichweite."

Die Besetzung für das Stück wurde noch nicht bekannt gegeben, und was den genauen Tag betrifft, an dem es gezeigt wird, wissen wir nur, dass es irgendwann "Ende 2023" sein wird. Wir wissen jedoch, dass es am Phoenix Theatre im West End angezeigt wird, wenn es ankommt.