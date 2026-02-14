Stranger Things Star offenbart, dass er kein Fan des Saison-5-Endes war

HQ

Stranger Things ' Finale ist vorbei, und obwohl die Duffer-Brüder eindeutig große Hoffnungen für das TV-Event der jüngeren Zeit hatten, scheint das Finale eher auf dem Weg von Game of Thrones zu liegen als auf Breaking Bad. Vielleicht nicht so schrecklich wie Thrones Staffel 8, aber selbst einer der Stars der Serie konnte nicht anders, als seine Kritik zu äußern.

Als er auf Instagram (via DiscussingFilm) gefragt wurde, ob ihm das Finale gefallen hat, sagte Matthew Modine (der in den Staffeln 1, 2 und 4 von Stranger Things Papa alias Dr. Martin Brenner spielte) ein einfaches "Nein."

Als er dann gefragt wurde, ob er an die Verschwörung glaube, dass es eine geheime neunte Folge gebe, die das wahre Finale sei, schrieb er, dass er "so für die Fans hoffe." Es ist nicht die schärfste Kritik, aber jeder Glaube an eine geheime zusätzliche Folge wegen der Schwäche des richtigen Finales zeigt, wie viele Fans unzufrieden damit waren, wie Stranger Things das letzte Kapitel abgeschlossen hat.

Modine war natürlich nicht Teil von Stranger Things Staffel 5, aber selbst ohne an der Serie beteiligt zu sein, kann er von außen sehen, wie es nicht allen gefallen hat. So oder so würde ich nicht darauf setzen, dass es tatsächlich eine neunte Folge gibt.