"Stranger Things"-Star Maya Hawke sagt, dass Schauspieler jetzt nach ihren Instagram-Followern beurteilt werden

Maya Hawke, bekannt für ihre Rollen in Stranger Things und Inside Out 2, hat verraten, wie Hollywood-Stars mit dem Bedürfnis kämpfen, in den sozialen Medien beliebt zu bleiben. In einer Zeit, in der es für die Produzenten extrem wichtig ist, Follower zu haben, verriet Hawke, dass die Produzenten unter Druck stehen, eine höhere Anzahl von Followern zu haben.

"Wenn du mehr als so viele Follower hast, kannst du den Film finanzieren lassen." sagte Hawke kürzlich in einer Folge des Podcasts "Happy, Sad, Confused". "Ich spreche mit [einigen Regisseuren] darüber, wie ich mein Instagram löschen werde, und sie sagen: 'Nur damit du weißt, wenn ich einen Film mit einigen Produzenten caste, geben sie mir ein Blatt mit der Anzahl der kollektiven Follower, die ich von den Darstellern, die ich gecastet habe, bekommen muss'", fuhr sie fort. "Wenn du also dein Instagram löschst und ich diese Follower verliere, verstehe, dass das die Art von Leuten sind, die ich um dich herum casten muss." "

Das ist nicht bei allen Regisseuren der Fall, und es gibt einige, bei denen ihr Ruf einfach ausreicht, um ihnen zu erlauben, zu besetzen, wen sie wollen. Aber es scheint, wenn Sie heutzutage an den meisten Filmsets teilnehmen möchten, sollten Sie am besten viele Social-Media-Follower gewinnen.